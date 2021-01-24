Забеременевшая во время пандемии женщина не могла поверить в то, какая выплата ее ждет: таких, как я, тысячи

Второй карантин, объявленный в Литве, длится третий месяц, но некоторые жители все еще подсчитывают убытки, понесенные в течение первого. Забеременевшая в 2020 году женщина уверяет, что из-за простоя она получит намного меньшее пособие по беременности и родам, чем ожидалось. "Страдает самый уязвимый слой (населения - Ред.)", - сказала она Delfi.

Поскольку многие предприятия были закрыты во время первого карантина, многие из их сотрудников были вынуждены уйти в простой или частичный простой. По словам Айсте, написавшей Delfi, среди таких людей было немало будущих мам. Среди них - она сама.

"У меня частичный простой из-за коронавируса, я работаю в авиации, но в IT. Поскольку государство распределяло субсидии за COVID-19 компаниям, то они не ленились и отправляли рабочих. У меня объявлен частичный простой, это означает, что половина зарплаты выплачивается, а другая половина оплачивается государством. Но я работала, сколько было нужно, только зарплата была намного ниже".

По словам Айсте, осенью она забеременела, и роды назначены на июль. В декрет планирует выйти в мае, но есть проблема с расчетом пособия.

"На самом деле, пособие, которое я получу во время ухода за ребенком, рассчитывается за год до ухода в декрет и не считая последние месяцы - с апреля 2020 по март 2021. Как раз с первого карантина, когда начался простой. К сожалению, в мой годовой доход включается период простоя, потому изменение к закону не принимается уже почти год".

"Теперь, когда я подсчитываю свой годовой доход, я вижу, что получаемое мной пособие далеко от "потолка", и я потеряю столько же выплат в течение следующих двух лет, сколько потеряла от зарплаты во время простоя. Выплаты в несколько тысяч евро. Что делать, если я рожу второго подряд? Я буду страдать с меньшими выплатами в течение следующих четырех лет!

И таких мам очень много. Тем не менее, работаю много лет - 13 лет и все время плачу налоги. Тем более, что за эту зарплату "до потолка" я работала последних 3 года. Но потребовалось несколько месяцев, чтобы мне на несколько лет испортить выплаты".

По ее мнению, будущих матерей обделяют, а различные предприятия по-прежнему получают поддержку.

Соцмин: мы ищем способы, как облегчить сложившуюся ситуацию

Эдита Банене, пресс-секретарь Министерства социальной защиты и труда (Соцмин), прокомментировала, что, если правительство объявляет чрезвычайную ситуацию и карантин, а работодатель объявляет простой для женщин, ожидающих ребенка, размер пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком может уменьшиться, однако напоминает, что пособия рассчитываются за год, а не только на период карантина.

"Кроме того, партнеры могут выбирать, кто из родителей имеет больше финансовых возможностей взять отпуск по уходу за ребенком, в зависимости от их дохода. Степень сокращения пособий по беременности и родам и уходу за ребенком следует рассчитывать в индивидуальном порядке.

Полученная заработная плата и пособия по простоям включаются в расчет пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком. С начала 2021 года работодателю выплачивается компенсация до 1,5 ММЗ за простой, т.е. около 80% от средней заработной платы по стране, поэтому сокращение пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком из-за пособий за простой будет меньше, чем в прошлом году".

Она напомнила, что пособие по беременности и родам составляет 77,58% от среднего заработка женщины "на бумаге" и рассчитывается на основе застрахованного дохода, полученного за период в 12 календарных месяцев.

"Пособие по беременности и родам обычно выплачивается за 126 календарных дней, когда женщина уходит в декретный отпуск. За отпуском по беременности и родам обычно следует отпуск по уходу за ребенком, которым могут пользоваться оба партнера, а это означает, что и мать, и отец могут заботиться о ребенке и получать пособие по уходу за ребенком. Таким образом, партнеры могут выбрать наиболее выгодный в финансовом отношении вариант.

Если вы решите получать пособие по уходу за ребенком до момент, пока ребенку не исполнится год - пособие составит 77,58% от средней заработной платы человека "на бумаге". Эта сумма рассчитывается на основании застрахованного дохода, полученного в течение 12 календарных месяцев. Если выбирается получение пособия до достижения ребенком 2 лет - с момента окончания беременности и отпуска по беременности и родам или отцовского отпуска до достижения ребенком возраста одного года, выплачивается 54,31 процента, затем до достижения ребенком двухлетнего возраста - 31,03 % от средней зарплаты человека "на бумаге".

Она также заявил, что если мать или отец, на попечении которых находится ребенок, получают доход или пособие от работы в течение первого года воспитания ребенка, ему или ей выплачивается разница между размером пособия по уходу за ребенком и полученным доходом.

"Если выбрали получение пособия по уходу за ребенком в течение двух лет, пособие выплачивается на второй год воспитания ребенка, независимо от дохода или пособий, полученных в то время. Максимальное пособие по уходу за ребенком не может превышать 2 ММЗ.

Женщина, обратившаяся в редакцию, получала половину своей зарплаты как работающая, а другую часть - как находившаяся в частичном простое, хотя она утверждает, что она также работала в период простоя. Обратите внимание, что от сотрудников может не требоваться выполнение рабочих функций во время простоя. Если сотрудники вынуждены работать во время простоя, они должны обратиться в Государственную инспекцию труда и отстоять свои права".

По словам Э. Банене, министерство слышит беспокойство будущих мам по поводу уменьшения пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком, когда они находятся в простое, рассматривает различные варианты и ищет способы облегчить ситуацию.

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