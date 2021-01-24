Задержки в поставках вакцины: Минздрав сомневается, что к середине лета удастся привить 70% жителей

По словам пресс-секретаря министра здравоохранения Айсте Шукста, в связи с запаздывание поставок вакцин против COVID-19 можно смело утверждать, что Литва сможет привить 70 процентов населения к середине лета.

Президент Гитанас Науседа подчеркивал, что цель достижима, даже если AstraZeneca сократит запланированные объемы вакцины для Литвы на 80% в первом квартале. А. Шукста говорит, что все будет зависеть от дальнейших переговоров с производителями.

"Сегодня, если вакцины будут доставляться регулярно, в необходимых количествах, 66 центров вакцинации готовы привить всех людей согласно поставленной цели. Но мы полностью зависим от производителя. Мы верим, что политики всех стран объединятся и разрешат эту ситуацию с производителем на всех уровнях (...). Как также упомянул канцлер министерства, можно смело сказать, что, согласно имеющимся на сегодня цифрам, мы можем достичь поставленных целей", - сказала в воскресенье в BNS представитель министра Арунаса Дулькиса.

В пятницу, после заседания Европейского совета, на котором лидеры ЕС обсуждали вакцины, AstraZeneca объявила, что ее производство вакцин против коронавируса в Европе будет "ниже, чем первоначально ожидалось" из-за снижения производственных мощностей. Это вызвало возмущение среди стран ЕС.

А. Шукста сказала, что эта новость "действительно тревожная, особенно с учетом того, что она была представлена ​​после саммита Европейского Союза, в котором приняли участие главы стран".

Она подчеркнула, что Европейский Союз в целом сталкивается с трудностями и что информация, которую он получает от производителей о будущих вакцинах, иногда меняется по несколько раз в день.

По словам А. Шукста, для того, чтобы вакцинировать 70 процентов населения к середине лета, производители должны обеспечить бесперебойную и регулярную доставку необходимого количества вакцин каждую неделю, начиная с февраля, поскольку требуется не только первая вакцинация, но и повторная вакцинация второй дозой.

"Иными словами, если производитель привезет вакцины в Литву 30 июня, к середине лета будет просто физически невозможно вакцинировать необходимое критическое количество людей", - сказал представитель министра.

ЕС еще не одобрил вакцину AstraZeneca, разработанную в сотрудничестве с Оксфордским университетом, но ожидается, что решение о ее распространении в Сообществе будет принято к 29 января.

О задержках в поставках вакцины из-за необходимых изменений производства также сообщил в середине января другой производитель вакцин, Pfizer. На сегодняшний день две вакцины, разработанные Moderna и Pfizer в сотрудничестве с BioNTech, утверждены в Европейском Союзе (ЕС).

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