Свет в конце туннеля: Дулькис поделился положительной коронавирусной статистикой

Литва уже более месяца живет в условиях второго жесткого карантина. Министр здравоохранения Арунас Дулькис в своем аккаунте в Facebook поделился коронавирусной статистикой за последние несколько месяцев и объяснял, насколько быстро Литва движется к поставленным еще в декабре целям.

По словам министра здравоохранения А. Дулькиса, в это непростое время всех жителей Литвы должна мотивировать общая цель. В своем аккаунте Facebook тем он поделился данными о том, как Литва достигает целей, поставленных еще 11 декабря 2020 года.

"Вместе мы стремимся к тому, чтобы: сократить количество случаев в день до менее 200 (в среднем за 7 дней); процент положительных тестов от всех тестов должен быть меньше 5% (в течение 7 дней); эффективность R должна быть меньше 1, т.е. сто человек заразили бы меньше сотни других", - утверждает А. Дулькис в социальных сетях.

Здесь министр также делится статистикой о том, как в стране обстоят дела с пандемией коронавируса. Он показывает, что 11 декабря среднесуточная заболеваемость коронавирусом составляла 2560, а 22 января - 960 (цель - менее 200 случаев). 11 декабря средний процент положительных тестов составил 21,2 процента, а 22 января - 10,2 процента. Цель - менее 5 процентов положительных тестов на коронавирус за семь дней. Индикатор R на 11 декабря составил 1,26, а 22 января - 0,86 (цель - ниже 1). По словам А. Дулькиса, данные показывают, что у Литвы должно получиться преодолеть коронакризис.





Bendras tikslas motyvuoja. 2020 m. gruodžio 11 d. dėl tokio tikslo sutarėme. Visi kartu siekiame, kad: 1) atvejų... Опубликовано Arūnas Dulkys Суббота, 23 января 2021 г.

Delfi напоминает, что второй карантин в Литве ввели 7 ноября прошлого года. По мере роста заболеваемости и смертности от коронавируса карантин поэтапно ужесточался. А. Дулькис считает, что карантин может быть продлен до начала марта, и его отмена будет зависеть от количества новых случаев.

За минувшие сутки в Литве было выявлено 773 новых случая COVID-19. Сообщается также, что коронавирус унес жизни еще 18 человек.

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