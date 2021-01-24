Позиция России в отношении 13 января: обвинения против литовских судей и дальнейшее распространение лжи

Со дня кровопролития 13 января, одного из самых трагических событий в истории Литвы после восстановления независимости, прошло 30 лет. Литва никогда не забудет своих героев, павших жертвами советской агрессии. Однако, похоже, Россия тоже никак не забудет и продолжает выплескивать очевидную ложь о событиях той ночи. Продолжает отмывать мундиры бывших омоновцев, выносит обвинения литовским судьям, рассматривавшим дело о 13 января, выдвигает новые абсурдные версии январских событий. Чего хотят добиться российские пропагандисты, и почему для них до сих пор важны литовские события 30-летней давности? Об этом мы поговорим с председателем Конституционного суда Дайнюсом Жалимасом и министром национальной обороны Арвидасом Анушаускасом.

— Россия продолжает настаивать на том, что дело о 13 января сфабриковано, в нем фальсифицируется история и нарушаются права человека. Несколько недель назад об этом еще раз заявил МИД России. Но они уже от слов переходят к делу. Вашему вниманию – официальное заявление.

— Господин Жалимас, давайте сначала поговорим о правовых моментах. Можно ли услышанные аргументы воспринимать всерьез?

— С юридической точки зрения воспринимать это всерьез нельзя. Я уже не говорю о том, что в соответствии с международным правом Литва никогда не была частью Советского Союза, как здесь было озвучено МИДом России. Но самое главное – это позиция самой России. Все мы помним, что тогдашний глава РСФСР Борис Ельцин очевидно осуждал действия советов в Литве и выражал нам поддержку. Можно также вспомнить договор 1991 г., по которому Россия признала Литву на основании статуса основных актов от 11 марта 1990 г. Это означает, что даже с позиции самой России Литва не может считаться частью Советского Союза. Еще один момент, на который я хотел бы обратиться внимание – это то, что советские войска якобы применялись в соответствии с законодательством этой страны. Это также вызывает обоснованные сомнения, поскольку мы помним, что законы Советского Союза не позволяли использовать советские вооруженные силы для выполнения просьб Национального комитета спасения, абсолютно незаконных учреждений даже с точки зрения самого советского законодательства, и уж тем более против гражданского населения. К сожалению, даже дела о 13 января полностью не раскрыли всей правды, но, скорее всего, был какой-то приказ об использовании таких сил от главнокомандующего вооруженными силами, я имею в виду тогдашнего президента Советского Союза Михаила Горбачева. Но в любом случае это не соответствует даже тогдашним советским законам. Но самое главное – это то, что Литва в то время уже была независимым государством. Очевидно, что применение вооруженных сил на территории другой страны является актом агрессии.

— Я обращаюсь к министру национальной обороны. Как Вы оцениваете тот факт, что каждый год перед 13 января государственные СМИ России начинают поливать грязью жертв 13 января и разворачивают целую кампанию дезинформации о самих событиях? На протяжении 30 лет. Как Вы это объясняете?

— Информационная война никогда не прекращалась. Вкратце объяснение было бы таким, поскольку путинский режим перенял все советские традиции, одним из основных инструментов которых был КГБ, действовавший на территории оккупированных Советским Союзом стран за границей. Свидетелями информационных атак мы были и тогда. Напомним, что в 1990 году Литву по плану КГБ представляли ​​как фашистское государство, что здесь вводится фашистский режим военных формирований и т. д. Все началось уже тогда, чтобы подготовить почву для возможных крупных репрессий и кровопролития, чтобы сформировать общественное мнение в самом Советском Союзе. Это делалось последовательно. И спустя 3 десятилетия происходит то же самое. Однако эта пропаганда все же ориентирована на внутреннюю аудиторию, снова создается определенный образ, используются определенные клише, которые с 1990 года не изменились.

— А обвинения рассматривавшим дело судьям? Господин Жалимас, это часть информационной войны или есть какие-то более крупные цели? Как Вы это интерпретируете?

— Да, это и цели информационной войны тоже. С другой стороны, мы не должны забывать о последних событиях в России. Напомню, что в июле прошлого года были приняты поправки к Конституции Российской Федерации, которые официально связали эту страну с советским наследием и идеологией, практиковавшейся в Советском Союзе. Видимо, поэтому и возникает необходимость принять практические меры против литовских чиновников, якобы действующих против этой идеологии. Поправками к Конституции Российской Федерации был закреплен статус Российской Федерации как преемницы Советского Союза и даже выражено стремление сохранить мнимое наследие этого государства, защитников отечества и т. п. Так что в этой идеологической схеме все выглядит достаточно последовательно. Конечно, можно только сожалеть о том, что Россия, в отличие от 1991 года, выбрала совершенно противоположный путь, и идеология этого государства – прославление международных преступлений. Разумеется, в этом случае люди, которые cудят за международные преступления, с точки зрения действующей российской Конституции, не говоря уже о других законах, автоматически считаются преступниками против Российского государства. И ничего тут не поделаешь, так развиваются события. Это нужно осознавать и всеми средствами сопротивляться, особенно на международной арене. Я имею в виду, чтобы намерения России никак не могли быть реализованы ни через Интерпол, ни через другие международные организации.

— Вашему вниманию еще один репортаж о том, как российские государственные СМИ «осветили», вернее говоря, исказили приговор суда по делу о 13 января.

— Не углубляясь в то, что говорит Иванов, мы знали этого человека на протяжении всего периода независимости и то, что он делал незадолго до событий 13 января. Речь идет об обычных русских людях, живущих в городах России. Господин Анушаускас, очевидно, подобные репортажи определенным образом влияют на интерпретацию отношений с литовским народом, оценку истории?

— Я думаю, определенно влияют. Тем более, что они последовательны и повторяются каждый год. Находятся и выводятся из забвения давно виданные персонажи, всевозможные ивановы, которых мы в Литве не видим или очень редко видим по телевизору. Могу только повторить, что эта дезинформационная волна нацелена ​​на внутреннюю аудиторию. Литва и литовцы показаны как отрицающие закон и неизвестно за что преследующие российских граждан. Этих «бедных людей», которые якобы ничего не делали, ничего не видели, ничего не знают, просто случайно оказались на территории Литвы в 1991 году. В этом нет ничего особенного. Такое формирование образа, с точки зрения национальной обороны я могу сказать – образа врага – характерно для тех стран, которые как минимум планируют агрессию. Я не говорю, что они обязательно будут атаковать сейчас, но планируют в будущем, как только появится возможность. Так что это не случайность.

— Пропаганда как бы действует только на российскую аудиторию, но представляет ли определенную угрозу для Литвы?

— Несомненно. Образ, в котором представляется Литва, крайне негативен. И это не только этот конкретный пример, есть множество примеров. Они связаны с историей, с оценкой исторических событий, оценкой событий Второй мировой войны, холокоста и подобными вещами, когда весь литовский народ представляется как фашистские прислужники, которых остается лишь уничтожить. Это абсолютные клише 4 или 5 десятилетия сталинской эпохи, предназначенные для Финляндии против агрессии и т. д. Информационная угроза существует, мы это видим и оцениваем ситуацию. Но я понимаю, что такое формирование мнения не является самоцелью, всегда существуют более глубокие вещи. Я думаю, что российская политическая элита очень последовательно и на протяжении нескольких десятилетий делает все, чтобы не возникли те чувства, которые были между литовцами и русскими в 1990–1991 г., когда после 13 января прошла огромная демонстрация поддержки в Москве.

— Мы не раз слышали, как кремлевские СМИ и кремлевские идеологи трактуют события 13 января. Основная версия – что свои стреляли в своих. Но вот появилась еще одна версия, о которой недавно даже документальный фильм сняли. Создатели этого фильма на основании каких-то якобы секретных материалов утверждают, что первую скрипку в январской бойне играли американцы.

— Такие комментарии о замыслах американцев 13 января. Господин Жалимас, какие мысли у Вас возникают, когда Вы слушаете эти теории заговора?

— Это открытое искажение фактов. Спасибо хотя бы на том, что никто не отрицает, что операция проводилась против гражданского населения Литвы. Видимо, это и есть самая важная часть всего этого. Тогда очень сложно что-либо оправдать, и никакие американские инструкторы не могут помочь. Я хочу обратить внимание, что рассмотрение одного дела по факту агрессии 13 января уже завершено. Я имею в виду дело Бурокявичюса, Ермалавичюса, Куолялиса и других деятелей. Европейский суд по правам человека принял решение по их петиции. Никто не сомневался в объективности литовских судов и правоохранительных органов при расследовании этого дела. Все эти факты о неизвестно откуда стреляющих так называемых снайперах и все остальное уже давно полностью опровергнуто. Беспристрастность литовских судов в этих делах на международном уровне не подвергается сомнению. Это версия, которая распространяется только Россией, потому что Европейский суд по правам человека не усмотрел никаких пробелов в установлении фактов. Я считаю, что и дело, которое рассматривается в данный момент, основывается на тех же фактах. Добавлю, что неважно, какими патронами стреляли, но само участие в преступлении, преступлении против человечности, уже наказуемо, достаточно лишь участия в этом акте. А наказание назначается в зависимости от роли конкретного человека. Поэтому аргументы, что кто-то просто постоял у ограждения или пострелял холостыми патронами, в данном случае не работают. Наказание должны понести все, кто принимал участие в очевидном преступлении, поскольку само собой разумеется, что в соответствии с нормами международного права вооруженные силы не могут использоваться против гражданских лиц таким образом. Здесь даже не имеет значения, что об этом говорилось в законах Советского Союза или подразумевалось национальным правом любого другого государства.

— Господин Жалимас, Вы говорили о литовских судах. Давайте еще раз вернемся к началу нашего разговора, к делу против трех литовских судей, рассматривавших дело о 13 января. Существует ли для них какая-либо угроза после такого обвинительного приговора?

— Насколько я понимаю, там еще нет обвинительного приговора, пока следственный комитет Российской Федерации только сформулировал обвинение.

— Но развязка дела наверняка ни у кого не вызывает сомнений?

— Безусловно. Насколько я понимаю, объявлен так называемый международный розыск. Надеюсь, что такие организации, как Интерпол, точно откажутся удовлетворять такие ходатайства. Но существует определенный риск, который даже не вызывает сомнений, что в некоторые страны вообще не надо ехать. Существует определенный риск, что в какой-то третьей стране литовские чиновники могут быть задержаны, даже пусть на короткое время, если Россией будет выдан такой ордер. Но я очень надеюсь, что Интерпол или другая организация не станет выполнять такое ходатайство. Риск быть задержанным не обязательно на территории России, Беларуси или подобных стран, но также и на территории третьей страны, реально существует, если Литва и международное сообщество в целом не примет меры, чтобы выданные Россией ордеры, если они вообще будут выданы, неизвестно, сколько там пропаганды, а сколько правды, чтобы они не выполнялись.

— Что следует сделать Литве, чтобы минимизировать такой риск?

— Очень четко опротестовать такие действия России через Интерпол и другие организации. Когда очень хорошо видны мотивы политического преследования, международные организации такие поручения просто не выполняют. Конечно, никогда не можешь знать, если чиновники окажутся в стране, которая состоит в очень дружественных отношениях с Россией, тут уже ничего не поделаешь. Поэтому людям, против которых сформированы такие мнимые обвинения, следует пересмотреть маршруты планируемых поездок.

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