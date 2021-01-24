Президент: Линкявичюсу и Кароблису необходим период "политического охлаждения"

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что в данный момент не видит возможности назначить бывшего главу МИД Линаса Линкявичюса и экс-министра обороны Раймундаса Кроблиса послами в Вашингтоне и Брюсселе, поскольку им требуется "период политического охлаждения".

Глава государства отмечает, что пауза от политических должностей требуется для деполитизирования дипслужбы.

"Этот вопрос сейчас оброс какими-то слухами, поэтому я хочу очень ясно сказать, что в данный момент не вижу возможности для этих людей, совсем недавно бывших министрами, занять должности послов в упомянутых государствах по очень простой причине – им необходимо политическое охлаждение", – сказал Г. Науседа журналистам в пятницу.

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"Если мы точно не словами, а делами и своими действиями хотим добиваться деполитизации дипломатической службы, то мы должны применять такой период политического охлаждения", – добавил он.

У главы государства нет претензий к работе бывших министров.

"У меня нет никаких претензий к их работе в качестве бывших министров. Более того, если вы вспомните, то я очень активно участвовал в том, чтобы господин Р. Кароблис был назначен министром обороны в то время, когда правительство Саулюса Сквернялиса отдало свои полномочия и одна из партий претендовала на пост министра обороны", – сказал президент.

Л. Линкявичюс и Р. Кароблис в ближайшее время займут должности послов по особым поручениям в Департаменте по делам ЕС МИД Литвы.

Л. Линкявичюс вернулся на дипломатическую службу 11 января, а Р. Кароблис должен начать работу в понедельник, 25 января, сообщили BNS в МИДе.

Должности министров многолетние дипломаты занимали до 11 декабря, когда дало присягу новое правительство Ингриды Шимоните.

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