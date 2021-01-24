Коронавирус в Литве: 773 новых случая, 18 человек скончались

За минувшие сутки в Литве на коронавирус было проверено 5623 образца, 773 оказались положительными. Сообщается также, что коронавирус унес жизни еще 18 человек.

За минувшие сутки 159 человек выздоровели.

Общая статистика смертности включает еще три случая смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти была объявлена раньше.

В Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 176 624 человека, 119 085 человек выздоровели, 52 892 - все еще болеют.

Всего от коронавируса умерли 2 649 человек.

В Литве первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 58 039 человек, обеими дозами - 8 997 человек.

За минувшие сутки в стране было проведено 5 623 теста по подозрению на коронавирус, всего с начала пандемии сделано 1 867 777.

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