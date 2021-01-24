За минувшие сутки 159 человек выздоровели.
Общая статистика смертности включает еще три случая смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти была объявлена раньше.
В Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 176 624 человека, 119 085 человек выздоровели, 52 892 - все еще болеют.
Всего от коронавируса умерли 2 649 человек.
В Литве первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 58 039 человек, обеими дозами - 8 997 человек.
За минувшие сутки в стране было проведено 5 623 теста по подозрению на коронавирус, всего с начала пандемии сделано 1 867 777.
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