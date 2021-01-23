Письмо представителя малого бизнеса в Литве: долг 4000 евро, жить не на что

"На сегодняшний день моим детям нечего есть, никакой помощи никто мне не может оказать, когда я смогу работать, никто не знает, долги растут, уже долг составляет 4000 евро", – такое письмо получила редакция портала Delfi от представителя малого бизнеса. У женщины есть свой салон красоты, но из-за карантинных ограничений она не может работать. По ее словам, власти вместо того, чтобы дать возможность работать, предлагают брать в долг, но из-за небольших доходов взять деньги в долг невозможно.

"Я предприниматель, у меня в небольшом городке есть салон красоты, я сама в нем работаю, есть и другой бизнес – сдаю в аренду места в кемпинге, у меня двое детей", – так о себе рассказала Кристина.

По ее словам, каждый месяц ее долговые обязательства составляют 2000 евро. Когда она работала, без проблем выплачивала эти деньги. Первый карантин она пережила нелегко, но сумела встать на ноги. Часть кредиторов тогда согласилась дать ей отсрочку на 3 месяца, после карантина, до сентября, она почти выплатила долги. Однако вторая волна нанесла сильный удар.

"Все началось в сентябре... стало меньше клиентов, появился страх, оборот уменьшился на 30-50%, а в декабре нас закрыли... Сбережений нет, только невыплаченные долги, и оборот упал до 0 евро в месяц", – сказала она.

Кристина сказала, что сейчас получает от государства 257 евро в месяц, но за аренду ей надо платить 500 евро.

"Мне жить не на что, ни один из кредиторов не соглашается отсрочить взносы. Правда, один согласился, при условии, что я заплачу 150 евро административный взнос, штраф 100 евро и предоставлю новый отчет, а это обойдется еще в 800 евро. Если бы у меня были такие деньги, я бы не просила отсрочки. Один уже собирается передать мои данные коллекторам", – рассказала она, заметив, что не получает даже выплаты по уходу за детьми, поскольку зарплату она получает, как хозяйка малого товарищества, зарплата зависит от заработка, плюс надо заплатить государству подоходный налог в размере 15% доходов.

"Но если я получу больничный, меня лишат выплаты для самозанятых", – заметила Кристина.

Женщина сказала, что ее детям нечего есть, помощи ждать неоткуда, долг составляет 4000 евро.

"Неужели государство хочет, чтобы малый бизнес развалился? Наверное, да", – сказала она и заверила, что могла бы работать безопасно.

Она сказала, что не просит никаких льгот, пособий или субсидий, она хочет работать.

"Никакой помощи бизнесу за исключением отсрочки уплаты налогов и льготных кредитов не оказывают. Так сколько мне брать этих кредитов? Но ведь их не дают, поскольку заработок небольшой, а как заработать, если деятельность ограничена? Я пыталась найти другую работу, н не с кем оставить детей, дедушки и бабушки живут в 100 км. Детский сад не принимает ребенка, первоклассник учится удаленно. Дома даже нет интернета, поскольку мне нечем за него платить. Стыдно перед учителем. Что мне делать? Если этот кошмар будет продолжаться, я лишусь дома, бизнеса", – возмущалась женщина.

Напомним, что со среды бизнес может обращаться за помощью (общая стоимость пакета составляет 180 млн. евро). Субсидиями смогут воспользоваться десятки тысяч компаний, а льготными кредитами – 400-500 компаний. С конца февраля запустят второй пакет помощи бизнесу.

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте сказала журналистам, что прием заявок проходит без проблем, денег на всех хватит.

"Заявки самозанятых будут оценивать в течение трех дней, каждую неделю будут утверждать списки компаний. Бизнес в Литве получит субсидии в течение 10 дней", – заверила она.

Льготный кредит также можно оформить в течение 10 дней. Сейчас с заинтересованными сторонами обсуждают второй пакет помощи бизнесу. Этот пакет предназначен для бизнеса, который больше всего пострадал во время , и для самозанятых.

Во второй половине февраля, по словам министра, стартует пакет помощи на сумму 150 млн. евро.

"Мы больше помощи окажем самозанятым, тем, кто работает по бизнес-удостоверению, по справке об индивидуальной деятельности. Выделенная им помощь будет связана с уплаченным подоходным налогом. Мы понимаем, что на 257 евро выжить невозможно. Поэтому мы запустим помощь для самозанятых", – сказала она.

Второй момент – компенсация платы за торговлю на рынке: "Мы слышим жалобы представителей рынков. Хочу успокоить, помощь будет. Есть также секторы, которые понесли особенно большие убытки, мы еще думаем, какой должна быть помощь для них".

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