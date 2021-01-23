Англичанин, зарубивший гражданина Литвы, осужден на пожизненное заключение

22 января в Англии вынесли приговор в отношении двоих мужчин, обвиненных в убийстве гражданина Литвы Дайнюса Касиляускаса в Питерборо (Великобритания).

Лиам Смит (19 лет) был приговорен к пожизненному заключению. Правда, через 17 лет он получит право подать прошение о помиловании. Алваро Вилхете (30 лет) приговорен к 7 годам лишения свободы за предумышленное нанесение телесных повреждений.

Убийство было совершено 12 июня 2020 года. Вечером 11 июня в квартире проходила вечеринка с участием Смита и Вилхете (местный наркоторговец), она длилась до утра. Именно за наркотиками в квартиру несколько раз приходил Касиляускас (27 лет), который "был известен как покупатель разных наркотиков".

Около 9.30 ч. между литовцем и Вилхете разгорелась ссора, Вилхете отказался дать покупателю наркотики. Они подрались.

Вилхете ударил Касиляускаса молотком, а Смит зарубил его мачете. Участники вечеринки разбежались, а один из них вызвал полицию и скорую.

В 9.48 ч. приехали врачи, но уже ничем не могли помочь пострадавшему. Причиной смерти было ранение в грудь.

Касиляускас был хорошо известен среди литовцев Питерборо, у него была семья, трое детей. Мужчина занимался боевыми искусствами, работал тренером.

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