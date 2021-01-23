В выходные дни зимних холодов не останется, местами дождь смоет снег

Сегодня к Литве придет небольшая зона низкого давления. В первой половине дня ее влияние еще не будет ощущаться. Утром ожидается гололед. Больших прояснений не будет, небо будет затянуто облаками.

После полудня придут дождевые облака, ожидаются осадки. До вечера они охватят большую часть страны, однако больше всего осадков ожидается на западе. Местами будет идти мокрый снег, но в основном ожидаются дожди. Усилится ветер, на взморье вечером он уже будет дуть со скоростью 15 м/с. Днем будет 1-5 градусов тепла, теплее будет вечером.

В ночь на воскресенье центр циклона через Балтийское море уйдет на север, поэтому осадки пройдут лишь местами. Прогнозируют гололед. Будет дуть сильный ветер - 15-17 м/с. В первой половине дня будет очень тепло, утром будет от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.

В воскресенье днем с юга придет новая зона осадков, мокрый снег пройдет во многих районах. Немного успокоится ветер. На большей части страны будет 0-2, местами 3-4 градуса тепла.

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