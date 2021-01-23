В Литве состоится акция в поддержку Алексея Навального

ru.DELFI.lt

В России в субботу начались акции в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных. Поводом стал арест Навального, вернувшегося после лечения в Россию из Германии. Акции в поддержку Навального 23 января пройдут не только в России, но и в десятках городов Европы и мира, включая Вильнюс.

В Вильнюсе акция состоится у посольства России, в столичном районе Жверинас. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!