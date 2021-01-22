Главный эпидемиолог Литвы: пик второй волны прошел, но есть угроза третьей

Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене в передаче "Утро на Delfi" сказала, что мы можем радоваться снижению показателя новых случаев, но победу над болезнью пока не одержали. По ее словам, если сейчас смягчить карантинный режим, то поднимется третья волна коронавируса.

В Литве уже на протяжение 20 дней снижается уровень заболеваемости. Есть результаты ужесточенного в середине декабря карантина, но важно поддержать такую ситуацию.

"Мы можем порадоваться, число новых случаев сокращается достаточно быстро. Но мы должны признать, что пока уровень заболеваемости все еще остается высоким. Поэтому важно оценивать не только средний показатель за последние дни, но и все данные в целом.

Если сложить два показателя: снижение уровня заболеваемости, он уменьшился вдвое, как и показатель положительных тестов. Но мы должны сохранить эту ситуацию", – сказала Ашоклене.

Она отметила, что показания растут из-за карантинных ограничений.

"Поэтому очень не хочется, чтобы мы слишком рано предприняли какие-то послаблениям и этот показатель изменился. Поскольку в Европе было много примеров, когда преждевременные послабления привели к распространению болезни", – заметила эксперт.

По имеющимся данным, на прошлой неделе в Европе показатель заболеваемости рос в 6 странах, а на этой - в 14.

"Мы входим в число стран, где показатель снижается, но не хочется попасть в число стран, где число новых случаев растет", – отметила Ашоклене.

Она заметила, что пик второй волны в Литве уже пройден.

"Не хочется только, чтобы послабления привели к третьей волне. Хотелось бы удерживать ограничения как можно дольше. Надо достигнуть того показателя, который был в начале октября, когда можно было отследить все случаи, контакты, тогда масштабы тестирования были большими", – рассказала собеседница.

"Мы должны убедиться в надежности снижения числа новых случаев, б том, что ситуация находится од контролем. За эти несколько недель показатель уровня заболевании должен снизится, тогда можно будет говорить о послаблениях", – продолжила Ашоклене.

Она напомнила, что несмотря на снижение числа заболеваний, каждый день не удается отследить 20% случаев заболевания.

"В некоторых муниципалитетах очаги вспыхивают в детских садах, несмотря на то, что детей в них немного. Очаги сохраняются, самая большая проблема - учреждения здравоохранения, опеки и хосписы. Но началась вакцинация, когда привьют большую часть работников и пациентов, количество новых случаев и смертей сократится", – заметила эпидемиолог.

По ее словам, если карантинные ограничения ослабить сейчас, то желаемый показатель в 200 случаев в день будет достигнут позже. По нынешним прогнозам, этот показатель должен быть достигнут в середине февраля.

"Чем больше будет послаблений, тем дольше придется ждать снижения числа новых случаев", – сказала Ашоклене.

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