Страны Балтии призывают ЕС разрешить доставку вакцины AstraZeneca до ее подтверждения

Премьеры стран Балтии в пятницу призвали ведомства Евросоюза (ЕС) разрешить доставку созданной англичанами вакцины AstraZeneca еще до ее формального утверждения.

Премьер-министр Ингрида Шимоните сообщила, что премьеры Литвы, Латвии и Эстонии присоединились к обращению, принятому ранее на этой неделе Данией, Грецией, Австрией и Чехией.

"Премьеры Эстонии, Латвии и Литвы присоединяются к призыву Австрии, Чехии, Греции и Дании к ведомствам ЕС подтвердить вакцину AstraZeneca и обеспечить ее незамедлительное распростраение еще до ее подтверждения. Точно придерживаться процедур важно. Но также важна и скорость. Промедление стоит жизней", - написала И. Шимоните в своем твиттере.

Европейское агентство по лекарственным средствам намерено принять решение по вакцине, созданной AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом, 29 января. Ранее Еврокомиссия уже подтвердила вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna.

Вакцина AstraZeneca и Оксфордского университета дешевле, ее транспортировка проще.

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