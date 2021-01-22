Посол: США сохранят военное присутствие в Литве в разных формах

Во время президентства Джо Байдена отношения Литвы и Соединенных Штатов Америки (США) в области безопасности останутся прочными, военное присутствие американцев сохранится в разных формах, заявил в пятницу посол США в Литве Роберт Гилкрист.

"Думаю, что если что, то мы увидим больше присутствия США, а не меньше (...) Надеюсь, в принципе, на то же, что и было", - сказал посол на пресс-конференции.

По словам Р. Гилкриста, сотрудничество Литвы и США в области обороны и безопасности очень прочное - об этом свидетельствует и то, что в стране третий раз дислоцирован американский военный батальон.

И все же посол не мог ответить, удастся ли во время президентского срока полномочий Дж. Байдена достичь соглашения, которое будет определять постоянное военное присутствие батальона в стране. В программе правительства Литвы говорится о необходимости добиваться такого двустороннего соглашения.

"Будет ли такое соглашение о постоянном военном присутствии достигнуто, думаю, зависит от того, как все будет развиваться в будущем", - прокомментировал он.

Посол подчеркнул, что США прекрасно понимают вызовы безопасности, с которыми сталкиваются страны Балтии, и у них есть твердые обязательства по безопасности и обороне этого региона.

"Мы всегда будем (присутствовать - ред.) здесь в разных формах", - сказал посол.

"Перезагрузки" отношений с Россией не ожидает

Р. Гилкрист говорит, что в команде Дж. Байдена работают люди, которые прекрасно понимают проблематику безопасности стран Балтии.

"Безопасность в этом регионе всегда была приоритетом США", - сказал посол.

По его словам, США не планируют "перезагрузку" отношений с Россией, однако определить взаимные отношения будет необходимо.

"Думаю, что будут определенные точки сотрудничества, но не думаю, что это можно назвать "перезагрузкой", - сказал он.

Посол подчеркнул, что члены администрации президента США высказываются за введение санкций для России из-за ее действий против оппозиционера Алексея Навального, часть из них участвовала в подготовке санкций за оккупацию Крыма.

Р. Гилкрист говорит, что хотя у Литвы все еще нет постоянного посла в Вашингтоне, ее голос слышен.

Он также обещал приложить все усилия для того, чтобы Литву посетили с визитом Дж. Байден или кто-то из других высокопоставленных представителей США.

"Я был бы просто счастлив, если бы президент Дж. Байден приехал сюда. Разумеется, пока еще рано об этом говорить, потому что у меня даже нет своего напосредственного начальника - госсекретаря США еще не утвердил Сенат. Но я могу обещать, что приложу все усилия", - сказал посол.

Р. Гилкрист назначен послом в Литве год назад.

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