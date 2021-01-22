Василяускас: чересчур оптимистично надеяться, что экономика восстановится в этом году

Вторая волна пандемии меньше затронет экономику, однако было бы чересчур оптимистично надеяться, что в этом году она выйдет на докризисный уровень, говорит председатель правления Банка Литвы (БЛ, центробанк).

"Наши новые экономические прогнозы будут в марте, поэтому эти мои предположения слишком преждевременны. Но опять же, на мой взгляд, экономики уже сжились и с ковидом, и воздействие вторых, третьих волн на них слабее, чем первой волны", - сказал в понедельник журналистам Витас Василяускас.

"Возвращение на доковидный уровень - я бы сказал, в этом году рассчитывать на это не приходится, во всяком случае, насколько я помню прогнозу декабря, то это возвращение будет только в 2022 году", - добавил он.

Согласно декабрьским прогнозам Центробанка, спад валового внутреннего продукта (ВВП) в 2020 году будет 2%, а в 2021 году его рост составит 1,9%. Ранее БЛ прогнозировал спад 2% и рост 3,1% соответственно.

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