Глава Минюста Литвы: Сейму предложат узаконить смену пола

Министр юстиции Литвы Эвелина Доброльска обещает вынести на рассмотрение Сейма поправки, которые узаконят процедуру смены пола.

"Если говорить о трансгендерах, то мы должны вернуться к делу Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) 2007 года "Л. против Литвы", его Литва проиграла, и до сих пор не регламентировала проблемы трансгендеров. (...) В правительственном формате Министерство юстиции планирует за этот срок полномочий подготовить проект, и мне бы хотелось верить в то, что Сейм, наконец, примет изменения к законам, которые позволят обеспечить права тех людей, которые существуют в нашем обществе, и перед которыми у нас также есть обязательства", – сказала в интервью BNS министр.

Она акцентировала, что в данный момент эти люди, стремящиеся сменить пол и написание имени в документах, вынуждены делать это в судебном порядке.

Министр обещает, что в период ее руководства Министерством юстиции приоритетом будет и реализация прочих решений ЕСПЧ.

"Со стороны Министерства юстиции я бы хотела видеть исполнение решений ЕСПЧ как один из приоритетов. Там, где есть четкие вехи и направления, мы должны подготовить все проекты, пытаться аргументировать в Сейме, чтобы он взял на себя обязанность привести в порядок регламентацию, чтобы она соответствовала как практике ЕПЧ, так и тем направлениям, которые нам диктует наша национальная юриспруденция", – сказала она.

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