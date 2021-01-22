В Литве рассматривают возможность открытия части бизнеса: начнут с малого

В Литве сокращается число больных коронавирусом, поэтому обсуждают постепенное открытие бизнеса. Предприниматели предлагают постепенно открывать магазины и спортклубы. Вице-спикер Витаутас Матулас сказал в интервью Žinių radijas, что уже можно обсуждать некоторые послабления.

Матулас отметил, что количество случаев заболевания в Литве сокращается, поэтому, возможно, понемногу можно будет вводить послабления для бизнеса

"Хотя это снижение еще хрупкое – я надеюсь, правительство в ближайшее время сможет принять решение в связи с постепенным ослаблением ограничений для бизнеса и улучшения условий", – сказал он.

"Ситуация остается сложной, но я лично за то, чтобы в некоторых секторах была точка отсчета и мы ослабили условия. Тогда, естественно, потребуется меньше помощи и субсидий, сохраним больше рабочих мест, если они со всеми средствами защиты и предосторожности, а клиенты не толпятся – находятся на большом расстоянии", – прибавил Матулас.

Он сказал, что с февраля можно обсуждать некоторые послабления.

По его слова, правительство с учеными могли бы выявить определенные точки отсчета – со скольки случаев в день можно говорить об упразднении отдельных ограничений.

"Ученые, консультирующие правительство, раньше говорили о 200 случаев в день. Ранее доводилось интересоваться ситуацией НЦОЗ, тогда речь шла о большем числе – где-то 400 случаев в день, чтобы у центра не было проблем с отслеживанием контактов.

Надо оценивать и другие показатели – количество свободных мест в больницах. Ситуация там несколько недель назад была очень сложной. Сейчас положение, наверное, улучшится, но свое слово должны сказать врачи – какая же реальная ситуация в системе здравоохранения", – заметил Матулас.

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