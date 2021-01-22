Президент Литвы: нам пообещали – до лета сможем привить 70% жителей

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу во время удаленной пресс-конференции заявил, что Литва может надеяться на вакцинацию 70% взрослого населения страны до начала лета этого года. Такой информацией он поделился после заседания Совета Европы, которое состоялось накануне.

"Я бы хотел поделиться определенной информацией, полученной на вчерашнем заседании Совета Европы, во время которого говорили о поставках вакцины, ее распределении и ускорении Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заверила нас, что Литва в I и во II кварталах этого года, практически до начала лета, сможет вакцинировать 70% взрослого населения страны. Это намного больше, чем мы планировали и надеялись до недавнего времени", – сказал Науседа.

Президент сказал, что Литва получит около 4 млн. доз.

По его словам, вакцинация 70% жителей может быть достигнута до "дня коронации Миндаугаса". Он сказал, что перемены будут возможны, если в ближайшее время утвердят вакцину компании Aztrazenecа.

"Этот вопрос будут обсуждать в следующую пятницу, если решение будет положительным, вакцина поступит в Литву в середине февраля. На очереди другая крупная компания – Johnson and Johnson", – сказал Науседа.

Эту вакцину обсудят в марте, если решение будет положительным – то вакцина появится в Литве в апреле. Эта вакцина отличается тем, что, возможно, достаточно будет одной дозы.

"Возможно, хватит и одной дозы вакцины Johnson and Johnson, сейчас проводят исследования", – сказал президент Литвы.

Он отметил, что условия транспортировки вакцин двух последних компаний намного проще, а это облегчит процесс поставок вакцины в Литву.

Науседа сказал, что самым большим вызовом в ближайшее время будет не нехватка вакцины, а распределение ее по всей стране и массовая вакцинация.

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