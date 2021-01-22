Коронавирус в Литве унес жизнь еще одного человека младше 40 лет

Гедре Балчуте ru.DELFI.lt

Коронавирус в Литве унес жизнь еще одного человека младше 40 лет. 22 января утром сообщили, что скончался человек из возрастной группы 30–39 лет.

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