Бюджет Литвы недополучил 920 млн евро доходов

В прошлом году доходы государственную бюджета Литвы и бюджетов самоуправлений составили 10,728 млрд евро – на 920,3 млн евро (7,9%) меньше, чем планировалось, и на 55,5 млн евро (на 0,5%) меньше, чем в 2019 году.

Поступления в госбюджет составили 8,665 млрд евро – на 883,1 млн евро (на 9,2%) меньше, чем планировалось и на 52,2 млн евро (на 0,6%) меньше, чем в 2019 году, сообщило Министерство финансов предварительные данные.

Налоговые поступления в госбюджет составили 8,023 млрд евро – на 812,6 млн евро (на 9,2%) меньше, чем планировалось. В связи с предоставленной возможностью отложить налоговые платежи, неуплата компаний, пострадавших от COVID-19, Государственной налоговой инспекции и таможне на 3 января составляла 801,9 млн евро, говорится в сообщении Минфина.

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Поступления от сборов налога на добавленную стоимость в прошлом году составили 3,574 млрд евро – на 574,5 млн евро (на 13,8%) меньше, чем планировалось. Совокупные акцизные сборы составили 1,559 млн евро – на 51,9 млн евро (на 3,2%) меньше, чем планировалось. Сборы налога на прибыль составили 779,7 млн евро – на 81,6 млн евро (на 9,5%) меньше, чем планировалось.

Сборы подоходного налога в национальный бюджет (госбюджет и бюджеты самоуправлений) составили 3,517 млрд евро – на 197,1 млн евро (на 5,3%) меньше, чем планировалось.

Прочие (не связанные с налогами) доходы госбюджета, за исключением средств ЕС, составили в прошлом году 641,7 млн евро – на 70,4 млн евро (на 9,9%) меньше, чем планировалось.

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