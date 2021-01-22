Коронавирус в Литве: 1032 новых случая COVID-19, 29 человек умерли

За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 1032 новых случая COVID-19 и 29 человек умерли.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 1453 человека.

Кроме того, в общую статистику смертей включены 8 смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 174 846 случаев COVID-19, 114 925 выздоровели, 56 006 – еще болеют.

От коронавируса в Литве скончался 2591 человек.

Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 57 405 человек, двумя дозами – 8739 человек.

За минувшие сутки было взято 9568 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 850 397.

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