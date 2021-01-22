Департамент статистики Литвы сообщает, что перепись населения и недвижимости будет проводиться с помощью данных государственных регистров и информационных систем, однако департамент также собирает данные о национальности, родном языке и вероисповедании жителей. В ходе этого исследования жителей просят подключиться к сайту департамента и до середины февраля заполнить данные о национальности, родном языке и вероисповедании. Позже еще около 40 000 человек опросят интервьюеры.

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"В ходе всеобщей переписи населения государство собирает данные, которые помогут создать более эффективную политику, направленную на потребности граждан. Представители департамента говорят, что интервьюеры будут импровизировать и на месте переводить вопросы, возникает сомнение в том, что все на равных правах могут участвовать в такой переписи. Кроме того, насколько надежны полученные таким образом данные?" – сказала исследователь неправительственной организации Diversity Development Group Аквиле Крищюнайте.

Она сказала, что сомнения вызывает не только язык проведения исследования, но и сами вопросы, не отражающие разнообразие национальностей.

"Удивляет, что респонденты не могут назвать две-три национальности. Это ограничивает людей, не отражает их многонациональность, семейную ситуацию, когда родители, дедушки и бабушки - люди разных национальностей, поэтому человек не считает себя представителем какой-то одной национальности", – сказала Крищюнайте.

22 января Коалиция организаций мониторинга прав человека вместе со Службой беженцев, Национальным центром социальных инноваций, Красным крестом и другими партнерами обратилась в Департамент статистики с просьбой перевести анкету на самые распространенные в Литве по статистике иностранные языки (русский, английский, польский, арабский), и обеспечить последовательный перевод и подготовку интервьюеров для общения с респондентами на этих языках на втором этапе исследования.

В переписи населения могут участвовать все постоянные жители Литвы, проживавшие здесь в последние 12 месяцев или приехавшие сюда в последние 12 месяцев с намерением прожить здесь не менее года, включая граждан других стран, у которых есть вид на жительство в Литве.

В сообщении Diversity Development Group подчеркивается, что в Литве постоянно растет количество приезжих жителей.

По данным на 1 января 2020 г. в Литве проживали 82 754 иностранца, это около 3% жителей страны. В пролом году впервые также зафиксировали рост числа жителей с момента обретения независимости. По большей части этот рост был обусловлен иммиграцией.

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