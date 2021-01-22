Для поездки в Латвию требуется отрицательный тест на COVID-19

Для поездки в Латвию обязательно наличие отрицательного теста на COVID-19, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

СОГГЛ получила информацию о новом порядке, введенном неделю назад, неделю назад.

Отрицательный тест должен быть выполнен не позднее, чем за 72 часа до поездки.

Кроме того, продолжают действовать установленные ранее требования о самоизоляции заполнения специальных анкет.

Лицам, прибывающим в Латвию обязательна изоляция на десять дней, а для медработников – 14 дней.

По информации СОГГЛ, усиленный контроль далее проводится на въезде в Латвию через шесть основных дорог на границе с Литвой. Это бывшие пограничные контрольно-пропускные посты Бутинге-Руцава, Кальвяй-Мейтене, Салочай-Гренцтале, Греманшискис – Скайскальне, Обеляй – Субате и Смелине – Медуми.

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