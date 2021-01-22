В Литовскую правоохрану по поводу насилия намерены обратиться еще три белоруса

В ближайшее время в литовские правоохранительные органы намерены обратиться еще три белоруса, утверждает представитель штаба лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Александр Добровольский.

По его словам, два пострадавших являются гражданами Литвы, а одна – проживающая в Вильнюсе гражданка Литвы.

"Я могу подтвердить, что три человека в ближайшее время обратятся в Литву по вопросу защиты, чтобы было начато расследование их случаев", – сказал BNS в четверг Добровольский.

По его словам, эти лица в данный момент готовят заявления по поводу испытанного насилия и обещают подать и в Бюро криминальной полиции Литвы. Один пострадавший намерен обратиться уже в первые дни февраля. Все трое в данный момент находятся в Вильнюсе.

"Всех не знаю, однако одна из них – гражданка Литвы белорусского происхождения, осенью она была изгнана и вернулась в Литву. Она постоянно живет в Вильнюсе", – сказал Добровольский.

По его словам, в отношении всех пострадавших было совершено насилие, они сразу же прибыли в Литву, упомянутые два гражданина Беларуси получили гуманитарные визы.

По словам представителя Тихановской, некоторые пострадавшие утверждают, что знают и могут опознать лиц, которые издевались над ними и использовали насилие.

Месяц назад прокуратура Литвы сообщила о начале досудебного расследования заявлению о преступлениях против человечности в отношении белорусского гражданина Максима Хорошина.

По данным прокуратуры, представленные первичные данные оцениваются как имеющие состав преступления и признаки, к которым по Уголовному кодексу Литвы применяется универсальная юрисдикция. Это позволяет применять уголовную ответственность, невзирая на гражданство, пострадавших и подозреваемых, а также на место или государство совершения преступления.

К преступлениям, в отношении которых может применяться универсальная юрисдикция, причисляются и пытки – одно из преступлений против человечности.

С августа в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов выборов. Сотрудники режима подавляют протесты силой.

Бывший кандидат в президенты Тихановская после выборов, скрываясь от угроз, уехала в Литву. Она призывает страны Европы последовать примеру Литвы и начать расследования пыток.

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