Эксперт предупреждает: информацию о послаблениях бизнес и образовательные учреждения будут получать постепенно

Представители бизнеса и образовательных учреждений ждут, когда же появятся карантинные послабления. Профессор Литовского университета медицинских наук Миндаугас Станкунас сказа, что эксперты понимают, с какими трудностями сталкиваются люди и ищут выход. По его словам, ищут возможность в первую очередь вернуть в школы учеников начальных классов и выпускников, а бизнес открыть постепенно, с учетом степени риска. Правда, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Станкунас сказал Delfi, что сейчас "свет в конце тоннеля уже виден", но пока рано расслабляться.

"Если иметь в виду снижение с 4000 до 1500, кажется, ого, какой прогресс. Но вспомните сентябрь – если бы вам тогда сказали, что в январе будет 1500 каждый день, вы бы сказлаи, что мы паникуем", – сказал профессор.

По его словам, ситуация улучшилась, но все еще нельзя ее считать хорошей.

"Ситуация сейчас намного лучше, чем была в декабре, но тогда был эпидемиологический кошмар. Могла "загнуться" все система здравоохранения. Сейчас ситуация намного лучше, но все еще нехорошая", – сказал Станкунас.

Педагоги и родители обеспокоены последствиями удаленного обучения. По их словам, дети погружены в виртуальное пространство, им не хватает живого общения, страдает усвоение знаний. Станкунас сказал, что ему эти проблемы понятны, он сам - отец троих детей. Возобновление учебного процесса - это приоритет.

"Каждый день что-то не работает, мы что-то не можем сделать. Я сам с этим сталкиваюсь. Скорее всего, школы будут открывать постепенно. Вчера уже этот план был представлен. Есть дети, которым удаленно учиться сложно", – напомнил он принятое решение вернуть в школы детей, которые не могут удаленно учиться дома.

"На втором этапе, скорее всего, откроют начальные школы и вернут в классы выпускников. Одних, чтобы лучше подготовить к экзаменам, других, потому что им нужна помощь учителей", – сказал Станкунас.

"Но эти дети соберутся, будут общаться – будут держаться маски или нет... Есть риск распространения вируса. (...) Мы думаем о том, кка снизить риск до минимального", – продолжил профессор.

Для того, чтобы отменить все ограничения, нужно улучшение эпидемиологической статистики.

В правительство обращаются предприниматели, торговцы просят открыть магазины.

Станкунас сказал, что на некоторых заседаниях экспертов присутствуют представители бизнеса.

"Мы понимаем, в какой ситуации находится бизнес, понятно, что людям нужны доходы. Послабления будут, как только это будет возможно. Мы пытаемся выделить наименее рискованные сферы бизнеса", – сказал профессор, заметив, что в первую очередь ослабят требования для того бизнеса, в котором бывает меньше всего контакта с потребителями товаров и услуг.

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