Треть безработных до карантина в Литве не работали: эмигранты – небольшая их часть

Больше половины новых безработных не получают пособие по безработице, поскольку они не проработали 12 месяцев за последние 2,5 года. Кроме того, треть из них - 95 000 - вообще не работали в Литве и у них нет никакого стажа. По данным заместителя директора Службы занятости Гедре Вите, таких людей, которые вообще не работали или не работали больше двух лет и более, 50 000.

"В числе этих людей могли быть и эмигранты, вернувшиеся из-за границы, но их было немного. Могли быть и люди, работавшие нелегально, а также самозанятые", – сказала она в передаче "День на Delfi".

По словам Вите, больше всего среди безработных было женщин. Безработица среди женщин всегда выше, чем среди мужчин.

"По данным на 1 января 2021 года была 141 000 женщин и 136 000 мужчин. По сравнению с данными на 1 января 2020 года, женщин пришло на 8%, а мужчин на 6,6% больше", – сказала представитель службы занятости.

По данным Службы занятости, зарегистрировалась 71 000 жителей младше 29 лет – на 10,1% больше, чем в 2020 г. Зарегистрировалось больше 100 000 людей старшего возраста – почти на 7% больше.

Директор "Содры" Юлита Варанаускене сказала, что больше всего заявок на получение пособий поступило в июне–сентябре, в декабре их было примерно столько, сколько год назад.

"Декабрь был похож на декабрь 2019 г., но, возможно, через пару месяцев количество безработных вырастет", – сказала она.

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