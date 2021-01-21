Науседа: ЕС следует стремиться к тому, чтобы к лету привить 70% населения

Евросоюзу (ЕС) следует стремиться к тому, чтобы к лету от коронавируса было привито около 70% жителей, чтобы сформировать тем самым коллективный иммунитет, говорит президент Литвы Гитанас Науседа.

Глава государства накануне онлайн-заседания Европейского совета также сказал, что с нынешними объемами поставок вакцин возможно привить менее одной трети населения, но надежду вселяет то, что будут одобрены вакцины других производителей.

"Назвав такую цель (привить 70% населения - ред.), я обратился к коллегам, и мы совместно приняли заявление с руководителями Латвии и Эстонии, что ЕС следует постараться вакцинировать к лету такой процент населения, чтобы был создан коллективный иммунитет", - сказал Г. Науседа.

Вместе с тем он отметил, что для этого недостаточны ни нынешние объемы производства вакцин, ни темпы ее распределения, и "происходят вещи, которые невозможно до конца объяснить, и прозрачность в этом бесконечно важна", поэтому Еврокомиссия (ЕК) должна стараться не допустить злоупотреблений.

"Некоторые производители сократили объемы производства, хотя мы знаем, что сами производственные мощности не уменьшились, возникают вопросы, куда идет эта дополнительная вакцина, и эти вопросы не способствуют атмосфере солидарности в ЕС.

"Очень важно, и я надеюсь, что так и произойдет - в ближайшем будущем мы одобрим вакцины других производителей, так как в противном случае, если исходить из теперешних темпов производства и распределения, то мы сможем вакцинировать к лету в лучшем случае 25-30% населения, этого, очевидно, недостаточно; и если появятся дополнительные производители, а, скорее всего, так и произойдет в ближайшие месяцы, и AstraZeneca, и Johnson&Johnson, так что такую амбициозную цель можно было бы провести в жизнь к лету", - сказал литовский лидер.

В ЕС на сегодняшний день подтверждены две вакцины от коронавируса. В минувшем месяце начались прививки вакциной BionTech и Pfizer, а в начале января была одобрена вакцина компании Moderna. После сообщения о временном сокращении объемов поставок первой вакцины, сейчас она используется только для ревакцинации.

Литва покупает вакцины от коронавируса вместе с другими странами ЕС у шести компаний - Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV, Sanofi и GSK, BioNTech и Pfizer и CureVac.

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