Президент Литвы призывает ЕС ввести санкции для ответственных за задержание Навального лиц

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает Евросоюз (ЕС) применить санкции к лицам, ответственным за задержание российского оппозиционера Алексея Навального.

Перед онлайн-заседанием Европейского совета в четверг Г. Науседа подчеркнул, что и сам факт задержания А. Навального, и "фарсовый процесс", начавшийся в его отношении, "не позволяют нам оставаться равнодушными и продолжать наблюдать за этой эрозией прав человека в соседнем государстве".

"Поэтому на уровне министров иностранных дел, на исполнительном уровне нужно применить практику глобальных прав человека и применить прежде всего санкционные меры к тем лицам, которые виновны в задержании господина А. Навального. Только таким образом можно показать, что ситуация недопустима, и что российская сторона должна ответить за те действия, которые предприняты", - сказал Г. Науседа в распространенной СМИ видеозаписи.

Он еще раз подчеркнул сформулированную ранее позицию, что "это задержание отражает истинную ситуацию с правами человека в России", а также напомнил о резких заявлениях представителей других государств ЕС по этому вопросу. Эта реакция, по его словам, "не позволяет сомневаться, что последствия должны быть".

Сразу после задержания российского оппозиционера в московском аэропорту Шереметьево, министры ИД Литвы, Латвии и Эстонии приняли совместное заявление и призвали ЕС "рассмотреть введение ограничительных мер", осудила арест А. Навального и премьер Ингрида Шимоните.

Российское тюремное ведомство сообщило, что А. Навальный был задержан в московском аэропорту Шереметьево, так как нарушил условия назначенного ему условного наказания по делу о мошенничестве в 2014 году.

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