Вице-министр: парк ветроустановок в Балтийском море хотят построить как можно скорее

В связи с планами Литвы построить первый парк ветрогенераторов в Балтийском море, вице-министр энергетики говорит, что есть намерения реализовать проект как можно скорее. Дайва Гарбаляускайте отмечает, что первый аукцион на строительство парка намечается провести в 2023 году, как и планировалось.

"Хочу успокоить, эти сроки будут максимально сохраняться, и наша цель (...) по возможности где-то даже ускорить развитие этого проекта", - сказала Д. Гарбаляускайте в четверг на заседании парламентской Комиссии по энергетике и гармоничному развитию (КЭГР).

По ее словам, Евросоюз декларирует амбициозные цели по обновляющимся энергоресурсам в море.

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В Сейм внесены поправки к нескольким законам, которые позволят оборудовать в море парк ветрогенераторов мощностью 700 мегаватт. Он будет вырабатывать до 3 тераватт-часов электроэнергии в год, что будет удовлетворять до одной четвертой потребности в ней в Литве. Парк будет строиться примерно в 30 км от берега.

Подсчитано, что проект обойдется более чем в 1 млрд евро. Он создаст более 1,3 тыс. рабочих мест, а бюджет получит почти 9 млн евро доходов, связанных с налогами.

В будущий парк намерена инвестировать государственная группа Ignitis grupe вместе со стратегическим партнером - лидером европейской энергетики Engie и созданной КЭГР Ocean Winds.

О планах инвестировать в парк ветряных установок в Балтийском море и строительстве завода таких компонентов в Клайпеде сообщил и концерн Achemos grupe. Интерес к предстоящему аукциону проявдяет и датская компания обновляющейся энергетики Orsted.

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