Министр энергетики: электростанция в Польше намерена импортировать СПГ через Клайпеду

После прокладки литовско-польского газопровода (GIPL) потребность в Клайпедском терминале сжиженного природного газа (ТСПГ) только возрастет. По словам министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса, импортировать через терминал большие объемы газа намерена большая электростанция в Польше.

"Увеличить загруженность терминала мы сможем довольно быстро. В Польше, в Остроленке, планируется огромная газовая электростанция в 750 мегаватт, которая, как планируется, будет покупать газ именно через Клайпедский терминал. Это примерно одна треть всей мощности терминала", - сказал Д. Крейвис на заседании парламентской Комиссии по энергетике и гармоничному развитию в четверг.

Как пишет польская пресса, электростанцию в Остроленке начинали строить как электростанцию на угле, но в прошлом году проект был остановлен и принято решение строить электростанцию на газе. Она должна быть построена к 2023 году.

Подсчитано, что потребность в газе для блоков электростанции мощностью 1 гигаватт составит примерно 1 млрд кубометров в год, однако если мощность будет меньше (700-750 мегаватт), то потребность составит 500-750 млн кубометров газа. Последний сценарий с учетом потребностей рынка выглядит менее вероятным, пишет biznesalert.pl.

Как одну из альтернатив портал рассматривал возможность подключения электростанции к литовско-польскому газопроводу и получения газа не только из польских источников, но и через литовский ТСПГ. Однако, как пишет biznesalert.pl, газопровод GIPL позволит импортировать в Польшу до 1,9 млрд кубометров в год, поэтому такого количества может быть недостаточно, если иметь в виду и другие потребности страны.

Как пишет польский портал, электростанцию можно было бы подключить к газопроводу Jamal, однако это была сомнительная в экономическом плане инвестиция, тем более, что Польша не настроена импортировать газ из России.

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