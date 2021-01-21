Женщина не может попасть к кардиологу: пусть больница разбирается с врачами

С началом пандемии коронавируса время от времени слышатся жалобы пациентов, которые не могут попасть к врачам. На этот раз в редакцию Delfi обратилась женщина из Паневежиса. По ее словам, ее муж не может два месяца попасть к кардиологу.

Тома (настоящее имя редакции известно) раньше всегда регистрировалась к врачам через сайт sergu.lt. Однако на при регистрации через сайт e.sveikata.lt появились проблемы.

Поскольку у мужа женщины нет э.банкинга, он не может зарегистрироваться через сайт e.sveikata.lt. Женщине пришлось звонить в регистратуру Консультационной поликлиники Паневежской больницы. Каждую неделю она звонит в течение двух месяцев.

"Звоню по несколько раз в неделю. В последний раз звонила 4 января, говорят, звоните 6 числа: будет работать врач, представит свободное время для записи. Звоню утром - нет, перед обедом - нет, после обеда - опять нет, а вечером - звоните на следующей неделе .Сколько можно. Пусть разберутся с врачами, пусть делают выводы, если к одному месяцами попасть не могут, а к другому - хоть завтра иди, никто не хочет", – сказала Тома.

По ее словам, на сайте sergu.lt зарегистрироваться можно было без проблем.

По словам представителя больницы Витаутаса Ряубишкиса, проблем нет, к кардиологу можно попасть, свободные места есть. Правда, не скрывают, что есть врачи, к которым попасть очень сложно из-за очередей. Кроме того, женщине предлагали передать свои данные, ее записали бы, но она хочет попасть к конкретному врачу.

"В таком случае мы помочь не можем. Обращаем внимание на то, что к некоторым специалистам (не только к кардиологам) иногда попасть трудно из-за очереди, но к другому врачу можно попасть без проблем. Вопрос, что лучше? Ждать в очереди или сразу получить консультацию? Ведь такое промедление может быть причиной несчастья. А потом опять будем врачей ругать...", – указал Ряубишкис.

Delfi связался с Минздравом, интересовался – известно ли ему недовольство пациентов в связи с новой системой регистрации. Минздраву эта проблема известна.

Минздрав указал, что переход на www.esveikata.lt/ipr произошел ради безопасности. Подключиться к системе можно с помощью э.банкинга или мобильной подписи.

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