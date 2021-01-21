ЛКБ предлагает отказаться от налоговых льгот для бизнеса, снизить налогообложение капитала

Литовский бизнес предлагает новой власти создать эффективную и прогнозируемую налоговую систему, отказавшись от исключительных тарифов налогов для отдельных видов бизнеса, а также не повышать налогообложение капитала.

Такие предложения выдвигает Литовская конфедерация бизнеса (ЛКБ), направившая их в четверг представителям власти.

"Первое - налоговая система должна быть эффективной и прогнозируемой. Поэтому мы предлагаем пересмотреть правовое регулирование, решения, которые могут улучшить бизнес-климат", – заявил на презентации документа президент ЛКБ Андрюс Романовскис.

Вице-президент ЛКБ, финансовый аналитик Марюс Дубниковас подчеркнул, что Литва должна отказаться от так называемых секторных налогов, не повышать разрыв между налогообложением дивидендов в сравнении с другими Балтийскими странами, пересмотреть политику алкогольных акцизов, налогообложение водителей грузовиков, и далее сопротивляться регулирующему их деятельность Пакету мобильности ЕС.

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