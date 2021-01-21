Litgrid: в прошлом году цена на электроэнергию в Литве была рекордно низкой

Оптовые цены на электроэнергию в Литве и в других Балтийских странах в 2020 году были рекордно низкими, утверждает системный оператор передачи электроэнергии Litgrid. Согласно его данным, впечатляющее снижение цен фиксировалось в других зонах торгов биржи Nord Pool.

Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве и в Латвии в 2020 году составила 34 евро за мегаватт-час, в Эстонии – 33,7 евро за мегаватт-час. По сравнению с 2019-ым, цена в Литве и Латвии снизилась на 26%, а в Эстонии - более чем на 27%.

Самая низкая цена на электроэнергию в прошлом году в Балтийских странах составила минус 1,73 евро за киловатт-час – это означает, что продавцы электроэнергии должны были доплачивать покупателям.

"Хотя в конце года цены выросли, в целом в прошлом году фиксировалась самая низкая цена на электроэнергию с 2012 года, когда мы подключились к бирже электроэнергии Nord Pool. Вообще, на всей бирже в прошлом году средняя годовая цена была самой низкой за 20 лет", – отметил в пресс-релизе директор Стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.

По его словам, такое положение на рынке определено значительным ростом количества электроэнергии, производимой на ветряных установках, рекордно высоким уровнем водных резервов в Скандинавских странах, падением цены на нефть и газ, а также сократившимся спросом на электроэнергию.

52% потребности Литвы в электроэнергии в прошлом году удовлетворялось за счет импорта: 33% электроэнергии попало в Литву в прошлом году из третьих стран, 42% – из Скандинавии через через перемычку NordBalt, 19% было импортировано через границу с Латвией, и 5% - через перемычку LitPol Link с Польшей.

В 2020-ом годовое потребление электроэнергии в Литве было на 2% ниже, чем в 2019 году.

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