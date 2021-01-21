В Каунасе под лед провалился автомобиль, он находится на глубине 12 м

В Каунасе соскучившийся по приключениям молодой человек рисковал не только своей жизнью, но и жизнями пожарных-спасателей. Он заехал на лед, автомобиль провалился под лед и утонул. Молодой человек выбрался из воды и убежал.

Водолазы провели в ледяной воде 1,5 часа, чтобы убедиться в том, что в машине нет людей. Автомобиль остался на глубине 12 м, поскольку непонятно, кто должен платить за его спасение. Заехавшему на лед молодому человеку Subaru не принадлежит.

Когда поступило сообщение о затонувшем автомобиле, на место происшествия приехали пожарные-спасатели и врачи скорой помощи.

Автомобиль искали 1,5 часа, чтобы убедиться, что в нем нет людей. Пожарный-спасатель Миндаугас Белицкас сказал, что работа велась в темноте, на улице было -11, температура воды всего 2 градуса. Работали четыре водолаза.

"На дне Каунасского водохранилища, на глубине около 10 м, автомобиль был обнаружен", – сказал он.

Subaru провалился под лед в 50 м от берега, машина была перевернута.

"Все дверцы были закрыты, их открыл спасатель, чтобы проверить, нет ли в машине людей, потом он поднялся наверх", - сказал Белицкас.

Свидетели сказали, что видели рядом с тем местом молодого человека в мокрой одежде. Похоже, что в темноте водитель попал в полынью.

"По траектории движения видно, что машина просто прямо ехала о льду, а потом провалилась. Никаких дополнительных маневров или признаков хулиганских маневров не было", – сказал глава Каунасской дорожной полиции Вигинтас Лукошюс.

Номер машины полиции передали водолазы. Полиция выяснила, что водитель и владелец - разные люди. Кому принадлежит авто, неизвестно, но машина не краденная.

Рыбаки сказали, что в том месте, где под лед провалился автомобиль, толщина льда 15 см. Машину выдерживает лед толщиной 12 см. Однако в месте, где провалилась машина, видно много лунок.

Полиция просит всех, кто может сообщить ценные данные о водителе, связаться с ней.

Пока машина остается на дне, поскольку неясно, кто должен ее вытаскивать и кто за это заплатит.

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