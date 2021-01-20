Успасских был исключен из группы либералов Европарламента

20 января европарламентарий из Литвы, лидер Партии труда Виктор Успасских был исключен из группы либералов Европарламента за гомофобские высказывания.

Голосование в группе Renew Europe состоялось как реакция на гомофобские заявления Успасских на видео. Европарламентарий использовал такие слова, как "извращенцы" и "педики".

Председатель Renew Europe румынский политик Дачиан Чолош заявил, что содержание видео с Успасских совершенно недопустимо, пронизано ненавистью и носит явно гомофобский характер. За исключение Успасских проголосовали 72 евродепутата, 6 были против, 6 воздержались. На прошлой неделе литовский европарламентарий выслал коллегам письмо с извинениями.

Он признал, что использовал в своей речи слишком грубые выражения, но уверял, что они были направлены не против представителей общины ЛГБТ, а в адрес политических оппонентов и СМИ, за необъективную подачу информации.

Возмущение вызвало видео Успасских в фейсбуке.

"Сегодня в некоторых странах опасно даже говорить, что ты человек обычной ориентации. Я не хочу, чтобы мои беседы, передачи комментировали всякие педики, потому что это передача не для них. Я говорю о педиках, извращенцах, о тех, у кого такая судьба, такая жизнь, это не их вина, что у них какое-то влечение, что они представляют мужчину в одежде как женщину. Большинство таких людей не рекламируют себя, но те, которые суют свой предмет под юбку и идут на улицу, кричат, - это педики, извращенцы (...)", – сказал Успасских.

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