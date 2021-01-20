Офис президента: целевые выплаты работникам санатория Belorus решают проблему лишь частично

Президент Литвы Гитанас Науседа на этой неделе подписал поправки к закону, предусматривающие целевые выплаты для работников затронутого санкциями Евросоюза (ЕС) санатория Belorus ("Беларусь") в Друскининкай, однако офис президента утверждает, что это решает проблему лишь отчасти.

"Это, по мнению главы государства, решает проблему работников Belorus лишь отчасти. Поэтому президент считает, что сегодня особенно важен открытый и прозрачный социальный диалог правительства с работниками, работодателями, профсоюзами и самоуправлением", - сказала BNS в среду представитель президента Кристина Карницкайте.

"Также необходимо четкое системное решение правительства о будущем санатория Belorus и, если в обществе есть такая потребность, (нужно) ответить на вопросы о включении того или иного предприятия в санкционные списки", - добавила она.

По словам представителя, президент во вторник подписал поправки к законам О занятости и О гарантиях работникам, согласно которым, из-за санкций санаторий лишится субсидий, а увольняющиеся из него работники получат целевые выплаты.

"Подписывая закон, президент принял во внимание то, что поправки к закону проводят в жизнь принципиальную установку, что Литовское государство не может финансировать предприятие или учреждение, к которому применены международные финансовые санкции", - сказала представитель президента.

"Вместе с тем президент убежден, что применение санкций ЕС к белорусскому режиму не должно ухудшить положение граждан или предприятий Литвы", - сказала она.

Работники санатория вручили петицию президенту

Санаторий Belorus в среду сообщил, что президенту Г. Науседе была вручена петиция с подписями 371 работника предприятия, в ней содержится просьба наложить вето на эти поправки к законам.

Работники санатория также утверждают, что их не устраивает целевая выплата и они не намерены увольняться из санатория.

Представитель президента К. Карницкайте подтвердила BNS, что петиция была получена во вторник.

Случай с санаторием Belorus - первый в истории Литвы случай, когда в отношении действующего в стране предприятия применены международные санкции. После их применения в середине декабря банк Swedbank заморозил счета санатория.

По данным Центра регистра, санаторий Belorus принадлежит Управлению делами Президента Республики Беларусь. Его возглавляет Виктор Шейман.

ЕС в конце 2019 года ввел санкции для Главного хозйственного управления, которое подчинается непосредственно Управлению делами Президента Республики Беларусь.

Сам В. Шейман был включен в санкционные списки ЕС более десяти лет назад.

Swedbank не детализирует, на каком основании было принято решение о замораживании счетов санатория.

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