Приехавшие на взморье получили штрафы и не от полиции

Теоретически жители Клайпедского района могут гулять около Голландского колпака, однако многие после такой прогулки получили штрафы. Один из клайпедчан даже звонил в полицию, спрашивал, может ли туда поехать, по телефону ему сказали, что бояться нечего, а на деле он стал "преступником".

Клайпедчане и жители района возмущены - полицейских постов не было, они оставили машины на стоянке, а, вернувшись, через несколько дней получили сообщения о нарушении правила карантина.

Мужчина, связавшийся с Delfi, сказал, что полицейские по телефону сказали, что если не будет поста, то проехать можно.

"9 января, в 14.50 ч. зафиксировано нарушение на стоянке у Голландского колпака. 13 января по эл. почте жена получила сообщение о нарушении", – информировал мужчина, сказал, что "преступниками" их сделал отдел администрации Клайпедского района.

Письмо получила женщина из Гаргждай. Штрафы вызвали волну возмущения, ведь полиция по-человечески оценила ситуацию, а муниципалитет Клайпедского района решил пополнить бюджет за счет штрафов.

"Работники отдела общественного порядка администрации мэрии Клайпедского района фиксируют неместные автомобили и вызывают их владельцев для выяснения обстоятельств. Человек может приехать и представить документы, свидетельствующие о том, что у него было право на приезд в конкретное место.

Если человек не предоставит такие документы, то назначают штраф в размере 250 евро (за первое нарушение). Документ высылают по эл. почте или регистрированным письмом. Несколько протоколов составили на месте, поскольку хозяева машин согласились с нарушением и получили документ на руки", – пояснила историю мэрия.

Полиция напоминает, что люди, когда едут гулять, должны оценить действующие ограничения. Кроме того, полицейские, как и работники муниципалитета, могут прислать штраф, даже если не останавливали нарушителей.

"Погода зимняя, хорошая, многие гуляют в лесах, у моря - это не запрещено, но надо соблюдать дистанцию, носить маски, пока действует такое требование. Напомни, что Каркле и Голландский колпак находятся на территории муниципалитета Клайпедского района, поэтому жителям Клайпеды рекомендуем гулять в Мелнраге, – информировала представитель полиции Андромеда Грауслене. – Проверку полиция может устроить в любом месте, не только на стационарном или мобильном посту, но и в любом общественном месте. Нарушение могут зафиксировать и видеокамеры".

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