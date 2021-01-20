Торговцы предлагают постепенное открытие магазинов: первые визиты не больше 15 минут

Из-за действующего карантина торговые компании находятся в незавидном положении, однако они надеются, что по мере улучшения эпидемиологической ситуации правительство поэтапно откроет торговые компании, и первый этап не будет отсрочен.

В пресс-релизе сказано, что по мнению Литовской ассоциации торговых компаний, в первую очередь должны открыть магазины, вход в которые расположен с улицы - не через ТЦ, а площадь не превышает 2000 кв. м.

"Торговый сектор в Литве - один из крупнейших налогоплательщиков и работодателей. Сейчас большая часть работников находится в простое, поэтому выплата компенсаций - серьезное бремя для государства. Кроме того, помощь бизнесу не снижает опасность неплатежеспособности компаний", – сказала глава ассоциации Рута Вайнене.

Всего в сфере торговли в Литве работают 106 000 человек. Поэтому смягчение ограничений будет способствовать занятости этих людей и поможет решить возникшие социальные проблемы.

"Мы предлагаем для начала разрешить оказание услуги в течение 15 минут (сейчас такие услуги разрешены). Такие требования могут осуществить многие магазины, кроме того, в сфере торговли – больше расстояние и меньше контактов с персоналом. Если ограничить площадь для покупателей, то покупатели проведут в магазине меньше времени, будет легче контролировать дистанцию между людьми", – заметила Вайнене.

Торговцы обещают строго контролировать дистанцию между покупателями и площадь на одного покупателя, а также соблюдение других требований.

Ассоциация спортклубов Литвы также просит правительство разрешить деятельность. Член ее правления Видмантас Шюгждинис подчеркнул, что деятельность этого сектора носит сезонный характер – основные продажи бывают с октября по март.

"Мы закрыты с 7 ноября. Доходы в карантин снизились на 100%. В этом году ни поток посетителей, ни доходы не восстановятся и это будет тяжелый удар", – сказал Шюгждинис.

Ассоциация просит предоставить отдельную помощь спортклубам.

Согласно сообщению, уровень заболеваемости в спортклубах низкий, поскольку помещения там дезинфицируют и проветривают, соблюдают расстояние и гарантируют необходимую площадь на одного посетителя.

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