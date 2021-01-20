СМИ: работников аникщайского СПА привили благодаря политическим связям

Работники и представители администрации Vilnius SPA Anykščiai были привиты первыми среди работников других подобных компаний. Это могло быть результатом политических связей. Такими предположениями поделились представители парламентской оппозиции.

По данным телевидения Info TV, привита и директор аникщайского СПА, и работники администрации, и повара. Учреждение сейчас не работает.

SPA Vilnius работают в трех городах – Вильнюсе, Друскининкай и Аникщай. Работники этого СПА были привиты на прошлой неделе.

Info TV сообщает, что перед тем как пойти в политику в 2004-2006 гг., нынешний министр социальной защиты и труда Моника Навицкене работала в компании Raminora, которая сейчас возглавляет SPA Vilnius Druskininkai. Нынешний глава этой компании - брат мужа Навицкене Рокас Навицкас.

"Вряд ли, это совпадение, тем более, когда знаешь, что главы компаний отвечают за составление списков и решение, кого и где надо прививать. Тем более, что это не первый случай, когда так или иначе участвуют руководители, – сказал бывший глава Минздрава Аурелиюс Верига.

Пресс-секретарь Навицкене Томас Каваляускас сказал Info TV, что это все происки оппозиции, не имеющие ничего общего с реальностью.

"Министр не составляет никакие списки и не устанавливает приоритеты. Кого и как прививать решает глава комиссии по управлению ЧП. Навицкене в своей деятельности руководствуется только западными стандартами прозрачности и этики. Поэтому такие рассуждения не только оскорбляют, но и огорчают", – сказал он.

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