Правительство Литвы не одобрило введение 13-й пенсии

Правительство Литвы 20 января не одобрило введение 13-й пенсии в размере 200 евро, однако согласилось с тем, что надо улучшать финансовое положение пенсионеров и получателей социальных выплат.

По данным Соцмина Литвы, поскольку при назначении этих однократных выплат не будут оценивать получаемые людьми доходы, это средство юридического регулирования не будет эффективным.

"Однократные выплаты по сути не улучшат положение людей, сталкивающихся с нищетой и социальным разобщением, напротив, появится недоверие к системе социального страхования, поскольку для решения этих проблем нужны комплексные меры", – указал Минздрав.

Минздрав указал, что для осуществления этого закона потребовалось бы 180 млн. евро, таких денег нет.

"С учетом растущей неопределенности из-за пандемии COVID-19 по обновленному сценарию экономического развития в 2021 году доходы уменьшатся, вырастет дефицит госсектора и госдолг, (...) в бюджете на 2021 году не были предусмотрены средства на этот проект. Поэтому не будет финансовых возможностей выполнить этот закон, если он будет принят", – указал Минздрав.

По данным Соцмина, в Литве пенсии по старости получают 615 000 человек, еще 160 000 получают пенсии по инвалидности, почти 98 000 человек получают госпенсии, около 30 000 - получают пенсии по потере кормильца. В ноябре прошлого года на выплату пенсий выделили 288,8 млн. евро.

Напомним, что прежний парламент Литвы в первом чтении принял проект о выплате 13-й пенсии. Тогдашняя власть утверждала, что эта 13-я пенсия увеличит потребление, однако экономисты и тогдашняя оппозиция критиковали это предложение.

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