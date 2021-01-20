Начато служебное расследование в связи с участием в охоте укмергского полицейского

Начато служебное расследование в связи с участием в охоте укмергского полицейского. Во время охоты незаконно был убит благородный олень.

"Полиция выясняет ситуацию – идет проверка действий полицейского", – сказала пресс-секретарь ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская.

Департамент охраны природы информировал о задержании 4 мужчин – в их числе адвоката Л.Й. и полицейского Э.Б. Другие задержанные – члены охотничьего клуба Укмергского района Lėnas.

По словам инспекторов, задержанные ехали на одном автомобиле, не соблюдая правила карантина. Нарушение было зафиксировано в середине января.

В багажнике авто был незаконно застреленный благородный олень – животное не было зарегистрировано в специальном охотничьем листе, кроме того, лимит убитых оленей в этом районе был исчерпан, охотничий клуб об этом был предупрежден.

Инспекторы указали, что были нарушены не только правила охоты, но и этика - олень убит выстрелом в голову с близкого расстояния.

Составлены протоколы о перевозке незаконно убитого оленя. Штраф составит примерно 1800 евро. Человеку, застрелившему животное, грозит штраф 1800 евро и лишение права на охоту на срок до 5 лет. Кроме того, придется возместить нанесенный природе ущерб в размере около 6100 евро. У нарушителя конфисковали оружие убийства.

Конфискован и внедорожник, на котором везли убитое животное. Вопрос штрафов, конфискации оружия и внедорожника будет решать суд.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!