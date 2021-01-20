Министр: Литва готова провести часть Чемпионата мира по хоккею

Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сказала, что Литва готова помочь Латвии в проведении части матчей Чемпионата мира по хоккею на льду, которые должны были проходить в Минске.

В среду министр обсудила это в беседе с латвийской коллегой Илгой Шуплинской, сообщило министерство.

"Соревнований по хоккею такого уровня в Литве не было, а сейчас у нас есть исторический повод. Нужно оценить возможность и предложить конкретную помощь Латвии", – отметила И. Шюгждинене.

"Литва доказала, что способна организовать спортивные соревнования самого высокого уровня. Да, это будет одним из самых больших вызовов в истории спорта в нашей стране", – сказала она.

Министр отметила, что латвийская коллега "позитивно отозвалась о такой возможности и поблагодарила Литву за предложение".

Чемпионат мира по хоккею должен состояться с 21 мая по 6 июня, в нем сразятся сборные 16-ти стран.

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) в понедельник сообщила, что было принято решение перенести Чемпиона мира 2021 года из Беларуси "по причине вопросов безопасности, которые IIHF не может контролировать".

В сообщении говорится, что это связано с политической ситуацией и с пандемией COVID-19.

Чемпионат должны были организовать Минск и Рига, однако латвийское правительство упоминало, что не хочет делать это вместе с белорусскими властями, где режим силой подавляет мирные протесты.

Совет IIHF еще должен рассмотреть статус Латвии как одной из хозяек чемпионата, а также оценить возможности формата одного места, чтобы легче было соблюдать правила, связанные с COVID-19, а командам было бы проще путешествовать.

На голосовании в мае 2017 года Рига и Минск победили над финскими городами Хельсинки и Тампере.

Беларусь уже более шести месяцев сотрясают массовые протесты после президентских выборов 9 августа, на которых объявил себя победителем А. Лукашенко, руководящий страной с 1994 года.

Оппозиция и страны Запада считают, что выборы были сфальсифицированы, их победитель Светлана Тихановская в президентской гонке сменила своего мужа, находящегося в заключении.

Протестующие требуют отставки А. Лукашенко, освобождения политических заключенных и новых выборов.

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