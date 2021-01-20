В Вильнюсе неизвестный совершил ограбление на АЗС

ru.DELFI.lt

19 января, в 4.10 ч., в Вильнюсе, на проспекте Саванорю, в помещение АЗС Circle K зашел неизвестный. Угрожая оператору ножом, он украл 50 евро и скрылся.

Начато расследование по факту грабежа. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!