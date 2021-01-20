Swedbank снизил прогнозы роста ВВП Литвы на этот год до 2,7%

Банк Swedbank снизил прогнозы роста внутреннего валового продукта (ВВП) Литвы на этот год до 2,7%, однако полагает, что в 2022 году рост достигнет 4,2%.

Главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что прогноз снижен по причине продолжающейся пандемии.

"Не взирая на то, что мы уже видим прогресс в управлении ситуацией, мы не считаем, что эти сферы услуг, деятельность которых ограничена, и которые получают крайне ограниченные доходы – это гостиничный сектор, ресторанный – они не могут надеяться на то, что уже в конце первого или во втором квартале будут вновь процветать", – заявил Н. Мачюлис на пресс-конференции.

В ноябре прошлого года Swedbank уже снижал прогнозы роста на 2021 год до 4% (в августе ожидался показатель в 4,9%).

Главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис утверждает, что по причине своевременно не взятой под контроль второй волны пандемии восстановление литовской экономики будет несколько запаздывать, однако перспективы остаются позитивными.

В отличие от весны 2020 года, ожидания населения почти не ухудшились, и большинство на стыке годов видели более позитивные перспективы для экономики страны и собственных финансовых перспектив.

По мнению Swedbank, затянувшаяся вторая волна пандемии в Литве и в большинстве других стран Евросоюза уже вынудила государства ЕС более длительное время ограничивать мобильность бизнеса и населения, поэтому восстановление наиболее затронутых секторов задерживается.

Экономисты Swedbank основывались на предположении о том, что распространение вируса сильно замедлится во втором квартале года − благодаря этому можно будет отказаться от большинства ограничений.

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