Затягивается процедура упразднения мандата Гуоги: депутат уехал за границу

Депутат парламента Литвы Антанас Гуога информировал руководство парламента о поездке за границу, а в Главизбирком передал просьбу отложить обсуждение вопроса лишения мандата до марта.

"Гуога был информирован о заседании, комиссия хотела бы, чтобы он присутствовал на заседании, но он информировал, что 21 января не может прийти, может подключиться лишь удаленно", – сказала председатель ГИК Лаура Матьйошайтите. Члены комиссии сомневаются, что отказаться от мандата можно удаленно.

"Гуога информировал, что сможет присутствовать на заседании только в начале марта. Завтра обсудим ситуацию", – сказала председатель ГИК.

Гуога сообщил правлению парламента, что 20 января по личным делам уезжает в страну, которая не входит в состав Евросоюза. Эта весть вызвала сомнения в том, что депутат на самом деле хочет отказаться от мандата.

Напомним, что заявку на отказ от мандата Гуога подал 12 января. Он просил освободить его с занимаемой должности с 14 января, поскольку не видит возможности осуществить предвыборные обещания в составе Партии труда.

С 14 января Гуога вернулся на пост главы канадской компании Cypherpunk Holdings.

В соответствии с Конституцией ЛР, депутат не может занимать никакой другой пост в частных, коммерческих и других компаниях и организациях.

Гуога попал в парламент в составе Партии труда. В последнее время он выступал с критикой в адрес главы партии европарламентария Виктора Успасских. Гуога требовал, чтобы Успасских покинул пост лидера партии. Партия труда на этой неделе будет решать судьбу Гуоги.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!