Эти предложения после заседания 19 января Государственной комиссии по экстремальным ситуациям представит министр внутренних дел Агне Билотайте.

По данным МВД, это дети смогут удаленно учиться в помещениях школ или дневных центрах, кому полагается, получат и бесплатное питание. Эти условия должны обеспечить муниципалитеты. По данным министерства, в дополнительных консультациях, мотивации, компьютерах нуждаются около 25 000 детей, половина из них получает бесплатное питание.

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Также предлагают узаконить так называемые "социальные пузыри", т.е. общение между двумя хозяйствами, состоящими из одиноких людей, или семьям, в которых есть дети-инвалиды или нуждающийся в помощи взрослый инвалид.

Люди из таких "социальных пузырей" ни в коем случае не должны поддерживать контакты с третьими лицами. Этим людям разрешат перемещение между муниципалитетами.

Напомним, что карантин в Литве объявлен с 7 ноября 2020 года, с 16 декабря он был ужесточен и действует до 31 января. Сейчас в Литве закрыты все магазины, кроме продовольственных, ограничено движение между муниципалитетами, запрещены встречи людей, как дома, так и в общественных местах.

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