ACEA: падение продаж новых авто в Литве в прошлом году было одним из самых низких в ЕС

BNS ru.DELFI.lt

В прошлом году падение продаж новых автомобилей в Литве было одним из самых низких в Евросоюзе (ЕС), сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).

В 2020 году в Литве были проданы 40 232 новых автомобиля – на 12,9% меньше, чем в 2019 году. Менее значительное падение продаж автомобилей фиксировалось лишь в Дании, где составило 12,2%. В прошлом году продажи автомобилей в Латвии сократились на 25,8% до 13864, в Эстонии – на 29,5% до 18750. Во всем ЕС продажи новых автомобилей в прошлом году сократились на 23,7% до 9,943 млн. Самыми популярными остаются автомобили марки Volkswagen – в прошлом году их продано на 1,152 млн., что на 24,6% меньше, чем в 2019 году. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Статьи по теме: