МИД сообщил о хакерской атаке: от имени министерства распространялись ложные сообщения

Во вторник Министерство иностранных дел сообщило о хакерской атаке: от имени министерства распространялись ложные письма.

Как говорится в сообщении, так называемая "спуфинг" атака, когда якобы с адреса электронной почты МИД urm@urm.lt отправлялись электронные письма, имела место в понедельник.

В письмах просили "срочно предоставить документы в соответствии с электронной просьбе по заявлению", прилагалось дело, защищенное паролем и пароль для его открытия.

По данным министерства, письма с таким содержанием 18 января получили некоторые ведомства Литвы, частные лица.

В связи с тем, что увеличилось количество информационных атак, ложных новостей и хакерских атак, направленных на МИД, ведомство призывает граждан быть бдительными при оценке новостей и получаемых электронных писем, содержание которых может вызывать минимальные подозрения.

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