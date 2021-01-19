Штраф в размере 500 евро пришлось заплатить двоим жителям Клайпеды. 250 евро заплатил покупатель и такую же сумму - продавец розы за нарушение карантина.

Журналисты LNK проверили информацию о штрафах за торговлю цветами на Шешкинском рынке в Вильнюсе.

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Рынок пустой, но есть несколько торговцев цветами. Журналист показал на цветы, но продавщица сказала, что надо сделать заказ по телефону или интернету, видимо, так пытаются имитировать удаленное предоставление услуг с последующей доставкой или выдачей товара.

Подошел молодой человек, позвонил, заплатил за цветы наличными и забрал цветы. Когда женщины увидели видеокамеру, стали отрицать факт продажи цветов без предварительного заказа.

"Зачем вы нас снимаете? Мы только выдаем заказы", – сказала она.

Женщина закрыла дверь. Другие торговцы даже не просят звонить, сразу дают возможность выбрать цветы.

"Мы наличные не берем. Все вам об этом говорили", – сказала женщина, увидев видеокамеру.

Потом продавцы успокоились и стали жаловаться на то, что интернет-торговля протекает вяло.

"За неделю по интернету бывает 1-2 заказа. Это не работа", – сказала женщина. Другая торговка сказала, что закроется, как только распродаст цветы.

"Конечно тяжело. Цветы - это не кирпичи, стоять не могут. Закупили немного, продадим - закроемся", – сказала журналистам LNK женщина.

На Веркяйском цветочном рынке никто даже не просит звонить. "Наши руководители не дураки, чтобы платить штрафы", – сказала женщина на вопрос, не дадут ли им штраф за такую торговлю.

Люди покупают цветы и не скрывают, что заранее ничего не заказывали. Один покупатель сказал, что все безопасно. На витрине стоят букеты с номерами, называешь номер, тебе дают букет, расчет безналичный.

В Вильнюсе по данным полиции, никто за незаконную продажу цветов не был наказан.

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