Президентская служба: добиться коллективного иммунитета надо до середины лета

Евросоюз должен добиваться единой и амбициозной цели - достижения коллективного иммунитета до определенного срока, считает президентская служба. По мнению главы страны Гитанаса Науседы, в Литве коллективный иммунитет может быть достигнут до середины лета. Об этом совет экспертов по здравоохранению говорил с президентом во вторник.

После заседания старший советник президента Симонас Крепшта сказал, что статистика пандемии в Литве улучшается.

"Мы видим все больше позитивных признаков и те несмелые прогнозы, которые делали две недели назад, подтвердились. Пик второй волны был достигнут на стыке годов, сейчас ситуация развивается в положительном ключе", – сказал Крепшта.

По его словам, у ЕС должны быть ясные цели, до когда должны добиться коллективного иммунитета.

"По мнению президента, было бы целесообразным предусмотреть амбициозную, но конкретную цель, до когда мы могли бы получить вакцину, чтобы привить около 70% населения, поскольку карантинные ограничения - временные меры. Реальная стратегия выхода из карантина - общественный, коллективный иммунитет, его добиться поможет лишь необходимое количество вакцины", – сказал Крепшта.

По его словам, президентская служба согласна с тем, что в первую очередь должны открыть детские сады, школы и создать условия для социально уязвимых семей.

Он акцентировал, что важно не вернуться к ситуации, которая была в конце декабря.

"Мы одобряем предложенные экспертами сценарии, согласно которым при определенных условиях будут предприняты некоторые шаги для снижения ограничений. Эти сценарии представили эксперты правительства", – сказал Крепшта.

"Конечно, надо оценить контекст - появление новых штаммов, которые опаснее и могут распространяться шире", – прибавил он.

Премьер-министр Ингрида Шимоните 18 января сказала, что пока нельзя обсуждать возможность смягчения карантина.

"Ни о каких резких изменениях или отзывах ограничений мы не можем говорить, поскольку ситуация еще очень хрупкая. Не хотелось бы нанести вред положительной динамике и вернуться к карантину", – сказала она в понедельник.

В свою очередь проректор Литовского университета медицинских наук Кястутис Петриконис сказал, что цель, поставленная президентом – привить до 15 или 6 июля 70% населения - реальная, оптимистичная, но реальная.

"Каждый семейный врач должен гарантировать вакцинацию 1000 пациентов, это займет 3-4 месяца. (…) Это данные могут быть реальными и предложение оптимистичное, но достижимое при наличии вакцины", – сказал он.

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