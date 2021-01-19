Пассажиропоток в аэропортах Литвы в прошлом году сократился на 72%

В прошлом году по причине пандемии пассажиропоток в трех аэропортах Литвы сократился на 72% до 1,8 млн, а число обслуженных рейсов – на 52% до 30 тысяч. Ожидается, что в этом году удастся восстановить половину пассажирского потока, который был в 2019 году.

"Минувший год был крупнейшим вызовом в истории авиации, пандемия действительно повлияет и на результаты авиации в этом году. Все же, исследования показывают, что спрос на поездки велик, и это позволяет прогнозировать достаточно быстрое восстановление, которое, как мы очень надеемся, превысит наши прогнозы", – отметил в пресс-релизе глава отдела авиационных услуг компании-оператора трех аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Ауримас Стиклюнас.

Большую часть пассажиров обслужил Вильнюсский аэропорт - 1,3 млн ( на 74% меньше), Каунасский аэропорт обслужил 369 тыс. пассажиров (на 68% меньше), а аэропорт Паланги - 124 тыс. человек (на 63% меньше).

Пандемия сильно сократила пассажиропоток, но количество направлений в прошлом году сократилось менее значительно – до 72 (в 2019 году их было 92). Средняя заполненность салона самолета составила 55%.

Однако в прошлом году рос грузопоток в аэропортах Литвы: их количество выросло на 16% почти до 20 тыс. тонн. Крупнейшим был рост в Каунасском аэропорту (70%).

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